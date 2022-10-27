Путин заявил, что новый миропорядок должен основываться на законе и правилах

Президент России Владимир Путин рассказал, на чем должен основываться новый миропорядок, формирование которого идет в настоящем историческом моменте.

"Смысл сегодняшнего исторического момента состоит в том, что перед всеми государствами открываются возможности для своего пути развития. Новый миропорядок должен основываться на законе и правилах. Россия считает неизбежным процесс формирования новых платежных платформ", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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