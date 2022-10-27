Путин рассказал, как Запад производит закабаление других стран путем захвата рынков

Президент России Владимир Путин рассказал, каким способом западные страны под видом способствования прогрессу закабаляют другие государства.

"Стоит только рынок открыть для какой-то товарной группы, то все, местный производитель лег. Таким образом происходит захват рынков. Это не прогресс, а закабаление", - сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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