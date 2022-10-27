Путин заявил, что Западу придется начать новый равноправный диалог

Президент России Владимир Путин заявил, что Западу придется начать с Россией и новыми центрами многополярного мироустройства равноправный диалог.

"Я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла, поэтому убежден: рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем и чем раньше, тем лучше, разумеется", - сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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