Путин процитировал кота Леопольда во время выступления на Валдае

Президент России Владимир Путин процитировал персонажа культового детского мультфильма советских времен кота Леопольда. Выражение кота Леопольда "Давайте жить дружно!" российский лидер использовал, рассказывая о попытках России выстроить отношения с Западом и НАТО на принципах равноправия и миролюбия.

"Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Посыл был один: давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно!", - сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.

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