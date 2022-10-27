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Политика27 октября 2022 15:14

Путин заявил, что в России ничего не развалилось из-за санкций Запада

По словам президента РФ, ситуация в стране сейчас полностью стабильна
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин рассказал о том, какие последствия наступили для РФ после отказа от взаимодействия с Западом

Владимир Путин рассказал о том, какие последствия наступили для РФ после отказа от взаимодействия с Западом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о том, что из-за западных санкций Россия практически ничего не потеряла, в стране на фоне обострения отношений с Западом "ничего не развалилось". С таким заявлением президент РФ выступил 27 октября нынешнего года в ходе пленарной сессии на Международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Еще недавно мы с тревогой думали, что превращаемся в полуколонию, ничего не можем без Запада, но ничего не развалилось, произошло очищение. Думали, что все развалится, по щелчку пальцев. А нет! Ничего не развалилось", - отметил российский лидер.

Путин также отдельно подчеркнул тот факт, что ушедшие из РФ на фоне военной спецоперации на Украине западные компании уже вовсю думают о том, чтобы вернуться в страну. Более того, президент России не исключил, что бизнес в ближайшее время может попытаться начать оказывать давление на западные элиты, чтобы они изменили свою жесткую позицию по отношению к Москве.