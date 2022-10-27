Путин: все происходящее идет на пользу России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Несмотря на проведение военной спецоперации на Украине и большие экономические издержки, все это идет России на пользу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

“У нас есть издержки и, прежде всего, это касается с СВО, я все время об этом думаю, есть экономические потери, но есть огромные приобретения. То, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете идет на пользу России. С чем связано? С укреплением нашего суверенитета. По всем направлениям. И прежде всего - в экономической сфере”, - отметил российский лидер.

Также Путин добавил, что, в отличие от Запада, “мы в чужой двор не лезем”. Диалог России с другими центрами будет важен для построения многополярного мира. Многополярность - единственный шанс восстановить субъектность для Европы, подчеркнул президент.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.