Путин сообщил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует

Президент России Владимир Путин заявил, что опасность применения ядерного оружия существует, пока существует само ядерное оружие.

"Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Цель возни вокруг ядерных угроз она очень примитивна. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, она заканчивается ничем. И они ищут новые аргументы. И провокации с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса применения ядерного оружия используется для этих целей - повлиять на друзей, союзников, нейтральных государств. Показать, какая страшная Россия", - сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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