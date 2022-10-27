Путин заявил, что единственным гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

"Откровенно говоря, единственным настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину", - сказал российский лидер.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.