Путин сообщил, что впереди нас ждёт самое непредсказуемое десятилетие

Президент России Владимир Путин назвал предстоящее десятилетие самым опасным, непредсказуемым и важным со времен окончания Второй мировой войны.

«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и, вместе с тем, важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться», - сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.

Новость дополняется.