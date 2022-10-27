Экс-посол Украины Мельник потребовал у Германии лазерное оружие

Скандально известный экс-посол Украины в Германии потребовал от Берлина лазерное оружие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал, чтобы Берлин передал Киеву лазерное оружие, испытания которого недавно провел бундесвер. Об этом Мельник написал в социальных сетях.

«Дорогие немецкие друзья, Украине срочно необходимо это современное высокотехнологичное оружие», - написал Мельник.

Напомним, будучи послом Украины в Германии, Андрей Мельник придумал новое оскорбление для канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав того «обиженной ливерной колбасой».

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада срочно предоставить Киеву тяжелое вооружение после указа российского лидера Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства для украинцев и жителей Донбасса.

Также сообщалось, что НАТО должна нанести «превентивные удары» по территории Российской Федерации.