Владимир Путин заявил о высокой консолидации российского общества в борьбе с внешней угрозой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российском обществе существует практически полный консенсус о необходимости борьбы с внешней угрозой. Об этом заявил в четверг 27 октября президент России Владимир Путин. Против противодействия внешней угрозе выступает лишь небольшая часть россиян, отметил он.

Также Путин заявил, что только небольшая часть россиян против борьбы с внешней угрозой.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская экономика успешно справилась с последствиями жестких западных санкций и уже успела полностью адаптироваться к введенным ограничениям.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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