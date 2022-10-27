Путин отменил плановые проверки бизнеса на 2023 год

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин пообещал продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год, об этом он заявил на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

"Это наш выбор, как в таких случаях говорят, сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год", - сказал глава государства.

Также российский лидер заявил, что, несмотря на проведение военной спецоперации на Украине и большие экономические издержки, все это идет России на пользу.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.