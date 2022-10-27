Владимир Путин: "Многим хотелось бы услышать, чтобы я сказал:"Боюсь, боюсь, боюсь"

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября, заявил, что ничего не боится.

“Если бы я чего-то боялся, ничего бы не делал, я не могу руководствоваться соображениями такого порядка”, - отметил российский лидер.

Также он добавил, что в работе никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, что необходимо.

Кроме этого, Путин отметил, что, несмотря на проведение СВО и экономические потрясения, все это идет России на пользу.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.