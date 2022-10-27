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Политика27 октября 2022 16:30

Путин заявил, что не думает об исторических свершениях во время работы

Путин рассказал, что руководствуется интересами народа во время работы
Мария ПАВЛОВА
Владимир Путин рассказал, что руководствуется интересами народа во время работы и не думает об исторических свершениях.

Владимир Путин рассказал, что руководствуется интересами народа во время работы и не думает об исторических свершениях.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин заявил, что не думает об исторических свершениях во время работы, но делает то, без чего нельзя обойтись и руководствуется интересами российского народа.

"Когда я работаю, то никогда не думаю об исторических свершениях. Обстоятельства, страна, в которых она живет, она формирует любого человека, в том числе и меня. Я должен руководствоваться интересами российского народа и ими руководствуюсь", - сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что только небольшая часть россиян против борьбы с внешней угрозой.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU вел прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.