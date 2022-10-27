Владимир Путин рассказал, что руководствуется интересами народа во время работы и не думает об исторических свершениях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин заявил, что не думает об исторических свершениях во время работы, но делает то, без чего нельзя обойтись и руководствуется интересами российского народа.

"Когда я работаю, то никогда не думаю об исторических свершениях. Обстоятельства, страна, в которых она живет, она формирует любого человека, в том числе и меня. Я должен руководствоваться интересами российского народа и ими руководствуюсь", - сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что только небольшая часть россиян против борьбы с внешней угрозой.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU вел прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.