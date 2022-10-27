Путин заявил, что Россия поддерживает присоединение Саудовской Аравии к БРИКС

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия поддерживает присоединение Саудовской Аравии к БРИКС, требуется консенсус всех стран, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

Также российский лидер добавил, что РФ намерена развивать отношения с Саудовской Аравией как в двустороннем плане, так и на многосторонних площадках.

Кроме этого, Путин заявил, что, несмотря на проведение военной спецоперации на Украине и большие экономические издержки, все это идет России на пользу.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.