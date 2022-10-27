Путин о Пелоси: "Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань"

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тайвань является неотъемлемой частью КНР, все телодвижения представителей США с визитами туда - провокация, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

“Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные действия в то время, когда США не может урегулировать отношения с Россией. Самоуверенность и чувство безнаказанности”, - сказал российский лидер.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что самолет с главой Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сел на Тайване. При этом в МИД Белоруссии этот визит назвали безответственным.

Напомним, заседания Валдайского клуба в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.