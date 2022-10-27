Путин заявил, что экономика России будет развиваться на суверенной платформе

Владимир Путин Фото: REUTERS

Экономика России будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее российский лидер отметил, что отечественная экономика адаптировалась к санкциям, теперь нужно создать цепочки поставок и сократить издержки, связанные с ними.

"В целом, пик сложности преодолен, российская экономика адаптирована. И дальше будем развиваться на более устойчивой, более суверенной платформе. Но ответом на все эти вызовы, конечно, может быть и должно быть… "разбюрокрачивание" работы бизнеса, поддержка комапний и увеличение пространства свободы для экономической деятельности" - отметил российский лидер на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.