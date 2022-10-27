Путин: в основе действий США в отношении к Китаю лежат самоуверенность и безнаказанность

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин усомнился в нормальности Соединенных Штатов, которые на фоне противодействия РФ портят отношения с Китаем. В основе подобных иррациональных действий лежат самоуверенность и чувство безнаказанности, заявил российский лидер на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября

"... Ну вот происходит то, что происходит, эта трагедия на Украине, весь Запад на нас там обрушился, пытается развалить нашу экономику, оружие миллиардами, боеприпасы поставляет на Украину, борются с Россией. Ну зачем надо одновременно портить отношения с Китаем? Ну он нормальные люди или нет? Кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике?" - задался вопросом президент РФ.

Заседания Валдайского клуба в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 октября 2022 года можно прочитать здесь.