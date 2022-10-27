Путин прокомментировал свое заявление от 2018 года про ядерное оружие

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал паузу, отвечая на вопрос относительно своей широко известной фразы про ядерное оружие.

В октябре 2018-го года на заседании клуба "Валдай" в Сочи Путин, рассуждая о вопросах ядерной безопасности, сказал: "Сущность ядерной доктрины России в том, что агрессору следует знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии... как мученики окажемся в раю, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Это высказывание впоследствии имело широкий общественный резонанс.

На вопрос модератора пленарной сессии “Валдая” Путин сначала задумался и выдержал паузу, а затем отметил, что “эффект достигнут”.

Напомним, заседания клуба в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.