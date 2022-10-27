Стало известно, как Витас отреагировал на возбуждении уголовного дела после потасовки с чиновником из Минтруда

Певец Витас угодил в крупный скандал. В конце октября в караоке-клубе он повздорил с чиновником Минтруда. В итоге Виталий Грачев, а именно так зовут артиста, распылил ему в лицо баллончик. Чиновнику потребовалась медицинская помощь, он получил химический ожог глаз.

А как только медики отпустили его, направился в полицию, чтобы написать заявление на обидчика. В итоге на Витаса завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь у артиста подписка о невыезде.

Продюсер певца Сергей Пудовкин признается, что точно не знает, есть уголовное дело или нет. Но если все таки оно имеется, то придется разбираться с этой проблемой.

, чтобы выяснить, какими будут дальнейшие действия звезды, но оказалось, что он до сих пор точно не знает о заведении уголовного дела.

- Знаете, по сравнению с тем, что происходит сейчас вокруг, я имею в виду в глобальном плане, дай Бог, чтобы заведение дела было самой большой проблемой. Пытаюсь не драматизировать ситуацию, - говорит он сайту mk.ru.

Артист намерен сотрудничать со следствием и надеется на досудебное решение конфликта.

- Это не что иное, как бытовой, не очень серьезный инцидент, на мой взгляд. А сам Витас очень переживает, конечно, - ответил он.