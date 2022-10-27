Путин: руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоров с РФ

Путин рассказал, почему не ведутся российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин рассказал о причинах, мешающих решить украинский конфликт дипломатическим путем. По словам российского лидера, камнем преткновения стало решение киевских лидеров не продолжать переговоры с РФ.

«Вопрос не в нас. Мы говорили, что мы готовы к переговорам. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоров с РФ», - сказал Путин.

Российский президент уточнил, что Киев принимает решения по команде Вашингтона.

«Правда, решающее слово за теми, кто реализует политику в Вашингтоне. Решить проблему просто - дать сигнал в Киев, чтобы решать проблемы мирным путем», - добавил российский президент.

Ранее Путин заявил, что потери Украины в боях бывают в семь-десять раз выше российских.

Также Путин назвал основной проблемой Украины сращивание неонацистского и националистического движения. Российский лидер заявил, что украинскими ура-патриотами движет желание сохранить украденные у украинского народа миллиарды долларов.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU вел прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.