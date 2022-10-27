Путин возмутился, что беднейшим странам не отдают российские удобрения

Путин выразил возмущение, что западные страны препятствуют передаче развивающимся странам российских удобрений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин выразил возмущение по поводу того, что беднейшим странам не отдают застрявшие в портах российские удобрения. Россия готова передать эти удобрения бесплатно, уточнил российский лидер, выступая в четверг 27 октября на заседании Валдайского клуба.

Напомним, ранее Путин заявил о готовности бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений, которые скопились в европейских портах.

Также Путин заявил, что нехватка удобрений на рынке грозит мировым голодом. По его словам, это целиком на совести США и Европы.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU вел прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.