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Политика27 октября 2022 18:05

Путин возмутился, что беднейшим странам не отдают российские удобрения

Российский лидер сказал об этом на заседании Валдайского клуба
Мария ПАВЛОВА
Путин выразил возмущение, что западные страны препятствуют передаче развивающимся странам российских удобрений.

Путин выразил возмущение, что западные страны препятствуют передаче развивающимся странам российских удобрений.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин выразил возмущение по поводу того, что беднейшим странам не отдают застрявшие в портах российские удобрения. Россия готова передать эти удобрения бесплатно, уточнил российский лидер, выступая в четверг 27 октября на заседании Валдайского клуба.

Напомним, ранее Путин заявил о готовности бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений, которые скопились в европейских портах.

Также Путин заявил, что нехватка удобрений на рынке грозит мировым голодом. По его словам, это целиком на совести США и Европы.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU вел прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.