Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 октября 2022 18:20

Песков заявил, что речь Путина на Валдайском форуме не просто программная, а мировоззренческая

Пресс-секретарь Кремля заявил, что речь российского президента 27 октября 2022 года войдет в десятку его золотых выступлений
Мария ПАВЛОВА
Песков назвал речь Путина на Валдайском форуме одной из лучших за последние 22 года.

Песков назвал речь Путина на Валдайском форуме одной из лучших за последние 22 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Речь президента России Владимира Путина, которую он произнес в четверг 27 октября на Валдайском форуме, является не просто программной, но мировоззренческой и прикладной. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Эта речь войдёт в десятку золотых выступлений президента за 22 года", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля выразил уверенность, что речь Путина будет услышана и тщательно проанализирована на Западе, но допустил, что там не признаются "что глубоко анализируют ее".

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU вел прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.