Песков заявил, что речь Путина на Валдайском форуме не просто программная, а мировоззренческая

Песков назвал речь Путина на Валдайском форуме одной из лучших за последние 22 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Речь президента России Владимира Путина, которую он произнес в четверг 27 октября на Валдайском форуме, является не просто программной, но мировоззренческой и прикладной. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Эта речь войдёт в десятку золотых выступлений президента за 22 года", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля выразил уверенность, что речь Путина будет услышана и тщательно проанализирована на Западе, но допустил, что там не признаются "что глубоко анализируют ее".

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сайт KP.RU вел прямую трансляцию выступления российского лидера, она доступна здесь.