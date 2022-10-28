Пётр Бирюков: В 2022 году москвичи получили более 30 тысяч услуг по оформлению перепланировки квартир

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В столице за последние годы максимально упростилось оформление перепланировки жилья. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, жители стали ещё активнее пользоваться этой услугой после ее перевода в августе 2020 года исключительно в онлайн-формат.

«С начала этого года поступило более 30 тысяч таких заявлений, что почти на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года, - отметил заммэра. - Причем сроки получения решения сократились, так как не тратится время на пересылку документов».

По его словам, обычным горожанам больше не надо самим приходить в Центры госуслуг «Мои документы», а юридическим лицам - в окружные жилищные инспекции.

«Подать заявление и направить документы можно в любое время на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, - уточнил Бирюков. - Там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении».

После упрощения всех процедур заявлений на эту услугу становится больше каждый год. Почти в половине случаев москвичи обращаются за согласованием планируемых работ.

Подробнее об онлайн-оформлении перепланировки - в видео-инструкции на сайте Мосжилинспекции.