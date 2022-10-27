Автоэксперт ответил, хватит ли зимней резины на предстоящий сезон всем автомобилистам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди зимний сезон и многие автомобилисты уже задумались о том, что нужно переобувать машину. Автоэксперт Андрей Трой ответил, хватит ли в этом году на всех автомобилистов резины и как изменились цены на нее.

Эксперт напоминает, что вопрос с заменой резины должен вставать, когда на улице среднесуточная температура паданием ниже семи градусов.

Если переобуваться после этого момента, то резина может потерять многие свои свойства. Но с другой стороны, законодательство гласит, что зимней резиной запрещено пользоваться с 1 декабря.

Проблем с шинами в магазинах сейчас нет, их запаса в стране хватит на 3-4 года, а вот ценник вырос примерно на 46%.

- Так что часть продолжат ездить на старой резине, добивая ее в ноль. Либо будут искать варианты б/у, - говорит эксперт «Абзацу».

После замены шин, летнюю резину стоит хранить правильно. Ее нельзя ставить в стопку и набок, так как из-за этого деформируются боковины, а потом могут начаться проблемы при переобувке.

- В идеале резину нужно держать на специальных полочках, не нагружать и периодически перекладывать, – сказал Андрей Трой.

Важно, чтобы место, где они хранятся, было сухим и лишенным прямых солнечных лучей. Если нет гаража, то подойдут специальные боксы или можно оставить резину на хранение на шиномонтаже.