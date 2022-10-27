На медиафоруме «Енисей.РФ-2022» пройдет круглый стол с журналистами из Донбасса. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Круглый стол для журналистов из Донбасса и Красноярского края пройдет в пятницу 28 октября в рамках медиафорума «Енисей.РФ-2022».

Предполагается, что эта встреча положит начало работы межрегионального медиаклуба. Медиаклуб поможет выстроить прямые профессиональные связи между журналистами новых субъектов Российской Федерации и их коллегами из других российских регионов. Эту идею поддержали представители Общественной палаты РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Чем может помочь журналист? Информировать население из первых уст о том, что происходит на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это такая хорошая коллаборация территорий нашей страны. И мы совместно с Министерством связи будем стараться поддерживать это сотрудничество», - сказал член Общественной палаты РФ журналист Александр Малькевич, четыре месяца работающий на освобождённых территориях.

Малькевич допустил, что эта дискуссионная площадка может стать передвижной, и такие встречи пройдут в других российских регоинах.