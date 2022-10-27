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Политика27 октября 2022 20:11

Глава МАГАТЭ Гросси пообещал обнародовать итог проверки информации о «грязной бомбе» на Украине

По словам Гросси, данные будут опубликованы после завершения проверок
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Глава МАГАТЭ Гросси пообещал обнародовать итог проверки информации о «грязной бомбе» на Украине

Глава МАГАТЭ Гросси пообещал обнародовать итог проверки информации о «грязной бомбе» на Украине

Фото: REUTERS

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что организация сообщит совету управляющих и общественности итог проверок информации о появлении на Украине «грязной бомбы».

Как передает РИА Новости, он уточнил, что агентство ставит своей целью поиск любой возможной незаявленной ядерной деятельности в регионе. По словам Гросси, данные будут опубликованы после завершения проверок.

Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) посетят Киев и Желтые Воды после того, как Россия предупредила о подготовке Украиной «грязной бомбы».

Напомним, Министерство обороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной. До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Украиной «грязной бомбы».

Как готовящаяся провокация с «грязной бомбой» на Украине связана с предстоящими выборами в США читайте в материале сайта KP.RU.