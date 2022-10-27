Премьер-министр Израиля Яир Лапид подписал соглашение о демаркации морской границы с Ливаном. Церемония подписания прошла при участии израильской переговорной группы. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Далее документ будет отправлен в деревню Накура, где предстоит подписание документа с Ливаном.Подписание пройдёт в деревне Накура на границе Ливана с Израилем в присутствии представителей США и ООН. Подписание пройдёт без официальной церемонии, делегации будут находиться в разных комнатах во время подписания документа.

По словам Лапида, подписание соглашения о демаркации морской границы с Ливаном позволит Израилю стать крупным поставщиком газа в Европу.

Напомним, работа по демаркации морских границ включает гидрографическую и топографическую съемки, аэрофотосъемку, установку буев, вех, створных и других знаков. В итоге работы составляется протокол – описание прохождения морских границ с приложением карт с нанесенными на них морскими границами. Документы демаркации вступают в силу после их утверждения правительствами соответствующих сторон.

Как ранее писал сайт KP.RU, отказ России от договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море невозможнее, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел королевства Ане Хавардсдаттер. По мнению представителя МИД Норвегии, Москва и Осло имеют взаимный интерес в сохранении договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.