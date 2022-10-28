Песков не стал раскрывать имя немца, рассказавшего Путину анекдот про санкции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, что за приятель из Германии рассказал Владимиру Путину анекдот про связь антироссийских санкций с "холодной зимой" в Европе. Об этом пишет ТАСС.

"Президент же не сказал вам, и я не могу сказать", - пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующую просьбу.

Напомним, Владимир Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». В этом году тема была такая: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Разговор длился почти четыре часа. И во второй половине встречи Владимир Путин вспомнил шутку о ситуации в Европе.

- Один приятель из Германии мне рассказал этот анекдот, - объяснил сначала Владимир Путин и продолжил, - Семья. Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?". Отец отвечает: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: «Почему?». «Потому что мы ввели санкции против России». Сын спрашивает: «А мы что, русские?»

В ходе своего выступления президент России Владимир Путин процитировал персонажа культового детского мультфильма советских времен кота Леопольда. Выражение кота Леопольда "Давайте жить дружно!" российский лидер использовал, рассказывая о попытках России выстроить отношения с Западом и НАТО на принципах равноправия и миролюбия. В 2020 году Путин, говоря об отношениях России с иностранными государствами, также призвал страны жить дружно. Президент также заявлял, отвечая на вопрос иностранного журналиста, что Россия по сравнению с западными странами "белая и пушистая".