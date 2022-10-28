Аналитик Юшков объяснил пересмотр потолка цен на российскую нефть выборами в США Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что процесс пересмотра потолка цен на российскую нефть может быть связан с предстоящими выборами в Конгресс США.

По его словам, прежде всего, стоит понимать, разговоры о том, сможет ли РФ экспортировать достаточные объемы нефти или не сможет, а не само введение потолка, нервируют рынок и подталкивают цены вверх. Об этом пишет Lenta.ru.

Он также добавил, что в интересах демократической партии США в преддверии выборов попытаться понизить цены, которые в последнее время держатся в районе 90 долларов за баррель.

- Америка пытается повлиять на цену, убрать напряженность с потолком цен. Теперь чуть ли не в открытую говорят: "что-то не очень получается, мы, наверное, вообще вводить не будем, а если будем, это совершенно никак не отразится на экспорте российской нефти". Они хотят убрать напряжение, чтобы никто не гадал, сможет ли Россия вывезти все объемы, которые раньше вывозила. США пытаются их успокоить, сказать, что все в порядке, - заявил Юшков.

Накануне "Известия" писали, что США своими заявлениями о намерении пересмотреть в сторону повышения планируемый потолок цен на нефть из России "прощупывают почву" и смотрят на реакцию Москвы, Европы и стран G7. Так считает заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

Также RT сообщал, что Венгрия не поддерживает установление предельной цены на газ из России - такой шаг может спровоцировать сокращение поставок топлива в Европу и удорожание топлива. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, снижение объёмов поставок станет причиной дальнейшего роста цен на топливо.