В ООН сообщили, что не могут расследовать деятельность биолабораторий США на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо заявил, что у всемирной организации нет ни мандата, ни технических возможностей, чтобы расследовать данные России о биолабораториях на Украине.

Как напомнил Эбо, в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия Россия направила жалобу касательно деятельности биолабораторий на Украине. При этом он также повторил слова высокого представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, которая сказала, что организации неизвестно ни о каких программах биологического оружия.

«Это верно и на сегодняшний день», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм, который предусматривает статья 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Российская Федерация распространила в Совете безопасности ООН новые документы об американских биолабораториях на Украине.

Ранее в российском парламенте была создана специальная комиссия по расследованию военно-биологической деятельности США на территории Украины. К участию в работе данной комиссии приглашались и представители Соединенных Штатов (в частности, замглавы американского Госдепа Виктория Нуланд), однако от любых контактов с российскими властями по теме биолабораторий на Украине они наотрез отказались.