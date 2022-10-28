В ООН сообщили, что не могут расследовать деятельность биолабораторий США на Украине
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Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо заявил, что у всемирной организации нет ни мандата, ни технических возможностей, чтобы расследовать данные России о биолабораториях на Украине.
Как напомнил Эбо, в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия Россия направила жалобу касательно деятельности биолабораторий на Украине. При этом он также повторил слова высокого представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, которая сказала, что организации неизвестно ни о каких программах биологического оружия.
«Это верно и на сегодняшний день», — приводит его слова РИА Новости.
Напомним, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм, который предусматривает статья 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине.
До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Российская Федерация распространила в Совете безопасности ООН новые документы об американских биолабораториях на Украине.
Ранее в российском парламенте была создана специальная комиссия по расследованию военно-биологической деятельности США на территории Украины. К участию в работе данной комиссии приглашались и представители Соединенных Штатов (в частности, замглавы американского Госдепа Виктория Нуланд), однако от любых контактов с российскими властями по теме биолабораторий на Украине они наотрез отказались.