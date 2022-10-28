Аналитик Демидов назвал голословными заявления в ЕС о преодолении зависимости от российского газа Фото: REUTERS

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов прокомментировал заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о преодолении зависимости от российского газа.

По словам эксперта, заявления политиков являются голословными. Об этом пишет Lenta.ru.

Все дело в том, что сейчас в европейских подземных хранилищах находится именно российский газ, отметил аналитик. Кроме того, Евросоюз закупает его через "Турецкий поток" и газотранспортную систему (ГТС) Украины. Таким образом поставляются 16 и 15 миллиардов кубометров газа в годовом исчислении соответственно, указал Демидов.

- Технически "Турецкий поток" не может поставлять больше, чем эта цифра, так как газопровод из Турции в Болгарию и Сербию также ограничен 16 миллиардами. Украинская ГТС может пропускать больше газа, но оператор ГТС Украины отказывается принимать заявки от "Газпрома"... Так ЕС теряет около 23 миллиардов кубометров газа в год, - рассказал аналитик.

Демидов также акцентировал внимание на том, что страны ЕС закупают голубое топливо через трубопроводы у других государств.

- Если мы говорим о полной замене российского газа - 39 миллиардов кубометров в год - то на сегодня эта задача невыполнима, - подытожил он.

Накануне "Известия" сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России. По его словам, стране удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%. Он также отметил, что Германия рассчитывает сократить потребление газа на 20%,.

Также недавно телеканал "360" сообщал, что ЕС пострадал от собственных санкций против России. Отопительный сезон станет для него большим испытанием, заявил обозреватель китайской газеты Чжэн Тао. Он отметил, что ЕС сильно зависит от российского газа и теперь вынужден покупать его у США в четыре раза дороже.