The Associated Press: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. Об этом в среду, 27 октября, сообщило агентство The Associated Press.

Известно, что в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вскоре направят Украине боеприпасы и бронеавтомобили в рамках нового пакета военной помощи на сумму в 725 млн долларов. Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

Кстати, в Пентагоне отмечают, что на сегодняшний день совокупный объем военной помощи Украине, оказанной Соединенными Штатами, с момента начала российской спецоперации достиг уже 16,8 млрд долларов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.