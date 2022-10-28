Экономист Мовчан допустил, что повышение ставки ЕЦБ поможет сбить инфляцию в странах Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист Андрей Мовчан оценил повышение ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) на 0,75 процентных пункта.

По мнению эксперта, такое решение со стороны регулятора может помочь сбить инфляцию и вместе с тем не слишком болезненно отразится на экономической активности. Об этом пишет Lenta.ru.

- Повышение ставки всегда негативно действует на инфляцию ... В России это сработало, инфляция сильно замедлилась. Европе тоже придется пройти этот путь, - заявил Мовчан.

Также аналитик отметил, что даже несмотря на предпринятые меры Европа все равно стоит на грани рецессии, губительных последствий здесь быть не должно.

- Когда идет быстрый экономический рост, повышение ставки его замедляет. Когда случается экономическая катастрофа, повышение ставки может ее усугубить. А когда стагнация, рецессия, особенного влияния здесь нет, - объяснил он.

27 октября RT писал, что ЕЦБ повысил базовую ставку сразу до 2% годовых. В заявлении регулятора сказано, что Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов.

Накануне "Пятый канал" сообщал, что с резкой критикой стран Запада выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что ЕС и США готовы совершить "самоубийство", лишь бы насолить России.