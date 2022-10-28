Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире27 октября 2022 23:14

Politico: президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц готовятся к торговой войне с США

В публикации говорится, что страны намерены провести переговоры с Соединенными Штатами относительно нечестной конкуренции
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Politico: президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц готовятся к торговой войне с США

Politico: президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц готовятся к торговой войне с США

Фото: REUTERS

Обозреватели Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт в статье для издания Politico заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы прибегнуть к торговой войне с США в случае необходимости.

В статье отмечается, что «растущая тревога по поводу нечестной конкуренции со стороны США» и потенциальная необходимость «нанести ответный удар» объединяет позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что европейски страны полностью потеряли личную политическую независимость, став тем самым заложниками Америки. Политолог добавил, что в итоге введенные санкции против российской стороны ослабят европейские государства, что укладывается в долгосрочную стратегию США.

Как ранее писал сайт KP.RU, чешский экономист Ярослав Шульц предрек распад Евросоюза из-за действий Германии, которая без консультаций с союзниками приняла решение о беспрецедентной финансовой поддержке своей экономики. Берлин тем самым дал понять остальным участникам ЕС, что "Германия прежде всего", уверен эксперт.