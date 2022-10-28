Автомобилистам дали советы, как подготовить машину к зиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России автомобилисты традиционно готовятся к зиме, меняя летнюю резину. Однако это действие - далеко не весь перечень процедур, необходимых перед наступлением холодов.

Как сообщили в ГК Автодом, водителям стоит заранее позаботиться о своем авто и заменить масло. В тех регионах, где температура зимой достигает -40 градусов, лучше перед наступлением морозов сменить масло в двигателе на более вязкое. Об этом пишет Газета.Ru.

Также эксперты призывают поменять антифриз, если он изменил свой привычный цвет. Состояние охлаждающей жидкости можно самостоятельно проверить с помощью тестовых полосок. Антифриз рекомендуется менять каждые два года.

- Аккумулятор следует подготовить к работе при низких температурах - проверить в официальном сервисном центре уровень электролита и зарядить батареи перед морозами. Также нужно осмотреть провода и клеммы на наличие внешних повреждений и окисленных элементов, - заявили изданию в ГК Автодом.

Перед наступлением холодов также лучше поменять щетки стеклоочистителя. В идеале это должны быть зимние щетки. Не лишним будет приобрести "зимний комплект", в котором будет щетка для снега, скребок для льда, лопата, размораживатель замков и провода для запуска двигателя.

Ранее "Известия" писали, что зимой многие начинающие водители совершают ошибки, которые могут привести к аварийным ситуациям. Первой распространенной ошибкой эксперты называют несоблюдение необходимой дистанции. Также стоит помнить, что резкое торможение может быть опасно даже летом на сухой дороге, но зимой оно также может стать причиной аварии.

Об этом пишет Газета.Ru.