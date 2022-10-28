В России у дилеров заканчиваются запасы автомобилей Lada Vesta Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России у дилеров заканчиваются запасы автомобилей Lada Vesta. Мало таких машин стало не только в столице, но и в Петербурге. Об этом "Российской газете" сообщили автодилеры.

- Да, действительно, таких машин осталось совсем немного, хотя раньше это был практически локомотив продаж, - сообщил гендиректор Прагматика Lada Купчино Игорь Бадер. - Если кто-то планирует покупку высокооснащенной Lada Vesta - нужно торопиться. Автомобилей мало.

Также он уточнил, что кроме Vestа, довольно мало осталось автомобилей Xray. по его словам, "в среднем на площадке дилера находится не более двух таких авто".

В то же время в максимальном объеме представлена Lada Granta. В зависимости от региона страны, это примерно около 50 - 60% от склада дилеров.

- Стабильно идет отгрузка по Niva Legend и Niva Travel, они занимают порядка 25% от объема складов дилеров, причем мы видим очень хороший спрос на Niva Travel, - рассказал изданию Бадер.

Накануне Life.ru писал, что некоторые модели авто уже подорожали в этом году на 40%. В среднем 1–2% к стоимости прибавят все машины, считают эксперты. Более чем на 20% с января по сентябрь подорожали новые автомобили на российском авторынке, сообщили автодилеры. По их словам, рост цен продолжится и далее.