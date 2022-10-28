Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины 28 октября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщили местные власти. Об этом пишет РИА Новости.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - говорится в сообщении в Telegram-канале горадминистрации.

Как писал сайт KP.RU, российские удары по критической инфраструктура Украины эффективны и компетентны. К такому мнению пришли британские эксперты. На этом фоне они предположили, что выбирать цели на территории Незалежной российским военным помогали специалисты в энергетической сфере.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.