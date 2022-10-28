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Общество27 октября 2022 23:54

Военкор Сладков предложил Минобороны создать отдельный вуз для подготовки военных журналистов

Он напомнил, что на базе МГУ уже есть курс экстремальной журналистики
София ГОНЧАРОВА
Военкор Сладков (на фото справа)

Военкор Сладков (на фото справа)

Фото: Иван МАКЕЕВ

Военный корреспондент Александр Сладков отреагировал на инициативу МГУ, где накануне объявили о планах по созданию курса военной журналистики.

В беседе с изданием "Газета.Ru" он заявил, что на базе университета уже есть курс экстремальной журналистики, куда и входит освещение военных событий. Однако, если говорить о профильной подготовки военкоров, то, по его мнению, лучшее решение - создать отдельный вуз Минобороны по примеру Львовского высшего военно-политического училища.

- В МГУ уже давно создан курс экстремальной журналистики ... Я сам имел отношение к его созданию, читал лекции...А более детально: можно готовить и в Гуманитарном университете Минобороны, и где-то в политических училищах. Это должно быть училище типа Львовского. Отдельное училище, которое не будет ни чьим филиалом, а станет отдельной школой военных корреспондентов, - заявил Сладков.

Днем ранее "Известия" писали, что в пресс-службе МГУ им. М. В. Ломоносова рассказали о новом курсе военной журналистики. Он предполагает расширенное изучение юридических и этических норм поведения военного корреспондента, а также принципов безопасного поведения журналиста. Этот курс решили обновить в связи с текущими общественно-политическими событиями