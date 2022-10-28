Военкор Сладков предложил Минобороны создать отдельный вуз для подготовки военных журналистов

Военкор Сладков (на фото справа) Фото: Иван МАКЕЕВ

Военный корреспондент Александр Сладков отреагировал на инициативу МГУ, где накануне объявили о планах по созданию курса военной журналистики.

В беседе с изданием "Газета.Ru" он заявил, что на базе университета уже есть курс экстремальной журналистики, куда и входит освещение военных событий. Однако, если говорить о профильной подготовки военкоров, то, по его мнению, лучшее решение - создать отдельный вуз Минобороны по примеру Львовского высшего военно-политического училища.

- В МГУ уже давно создан курс экстремальной журналистики ... Я сам имел отношение к его созданию, читал лекции...А более детально: можно готовить и в Гуманитарном университете Минобороны, и где-то в политических училищах. Это должно быть училище типа Львовского. Отдельное училище, которое не будет ни чьим филиалом, а станет отдельной школой военных корреспондентов, - заявил Сладков.

Днем ранее "Известия" писали, что в пресс-службе МГУ им. М. В. Ломоносова рассказали о новом курсе военной журналистики. Он предполагает расширенное изучение юридических и этических норм поведения военного корреспондента, а также принципов безопасного поведения журналиста. Этот курс решили обновить в связи с текущими общественно-политическими событиями