Блинкен заявил, что выборы в конгресс не повлияют на поддержку Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс.

"Сейчас мы видим сильную двухпартийную поддержку Украины… Я не думаю, что это фундаментально изменится", - сказал Блинкен в интервью канадской телерадиокомпании CBC.

Блинкен подчеркнул, что сейчас слышит только растущую поддержку Украины.

Ранее сайт KP.RU писал, что Украина рискует лишиться поддержки США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. Республиканцы обещают, что если они победят на выборах в конгресс в ноябре, то займутся внутренними делами, а не поддержкой Киева.

Политолог, американист Малек Дудаков также считает, что на ближайших выборах в конгресс США в ноябре демократы, вероятно, потеряют большинство. Это может привести к изменениям в помощи Украине и ее сокращению. Однако полного отказа и существенного снижения любых видов помощи Киеву со стороны Вашингтона ждать не стоит, считает он.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал Киев инструментом внешней политики Вашингтона, заявив, что на данный момент Украина потеряла суверенитет и теперь напрямую управляется из США. Российский лидер отметил, что "некоторые участники международного общения" намерены "сохранить свою шатающуюся гегемонию".