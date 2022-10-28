Украинских беженцев выселяют из отелей в Шотландии Фото: REUTERS

В шотландском селе Киллин украинских беженцев вынуждают выселиться из отеля до середины ноября. Об этом пишет Scottish Daily Express.

«Аннулирование контракта со стороны правительства Шотландии на размещение вынудит украинских беженцев покинуть своё место жительства менее чем через месяц», — говорится в статье.

Отмечается, что украинским беженцам разрешили остаться в отеле до 18 ноября.

Ранее жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев. Как пишет обозреватель портала Getreading Ханна Робертс, подданные Соединенного Королевства не ожидали, что острая фаза кризиса затянется на такой срок, поэтому они стали "поощрять" (гостей. — прим.) искать альтернативное жилье".

"Комсомолка" уже писала и не раз, что отношение к украинским беженцам и в Европе стало меняться. И в главной степени, в этом виноваты сами перемещенные лица из числа граждан Незалежной. С самого начала они стали вести себя вызывающе, требуя к себе особого отношения, даже если это требовало жертв со стороны принимающей стороны.