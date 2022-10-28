Власти Херсонской области: Херсон готовится к защите от нападения украинских войск Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва украинских войск.

«Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск», — приводит ее слова РИА Новости.

В частности, повсеместно усиливают первые этажи зданий, создают укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города, рассказала Губарева.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы России отразили попытки наступления украинских войск в Харьковской и Херсонской областях, а также Луганской народной республике. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.