Hill: Запад имеет слабое представление о реальной ситуации на Украине Фото: Александр КОЦ

Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что у Запада слабое представление о целях Украины, ее потерях и том, как идут боевые действия.

"Запад же, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о ее потерях и ходе боевых действий — за исключением сообщений в соцсетях и СМИ", - написал он в своей статье для журнала Hill.

По его словам, Киев вполне успешно контролирует информационное пространство и создает ложную картину для западных союзников.

Ранее британский журналист Род Лиддл заявил, что Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине. По его словам, западные издания стремятся выдать желаемое за действительное.

Как ранее писал сайт KP.ru, генеральный директорат Европейской комиссии по коммуникации объявил о поиске исполнителей, которые будут предоставлять "высококачественные услуги по мониторингу СМИ" членов ЕС, США, Китая, России, Великобритании и Турции для получения данных о реакции в медиа на некоторые события.