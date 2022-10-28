Уехавший на спецоперацию врач "Шаман" рассказал, каких пациентов приходится лечить

Врач Евгений с позывным "Шаман", уехавший в регион специальной военной операции, заявил, что в основном к его подразделению поступают пациенты с минно-взрывными травмами.

"Большинство пациентов с минно-взрывными травмами, с огнестрельными ранениями, что в гражданской жизни, к счастью, не встречается", - рассказал он РИА Новости.

По его словам, для врачей это была совершенно новая работа.

"Но мы знали, на что мы идем, мы готовились к этому, и это у нас получается", - отметил Евгений.

Кстати, «Комсомолка» рассказывает о врачах, которые, рискуя собой, продолжают спасать жизни в зоне боевых действий: «Мы проводим операцию, а вокруг разрываются снаряды». Рассказы врачей ЛНР о круглосуточной работе под обстрелами и отваге своих пациентов читайте в материале сайта KP.RU.

Чем лечат пленных нацистов в Донецких больницах? За что извиняются украинские коллеги? И почему нами врачам нельзя ложиться спать у окна? Депутат Госдумы, хирург-онколог Бадма Башанкаев в первые дни спецоперации вместе с коллегами отправился на Донбасс в качестве волонтера. Задача была простая - помочь местным врачам. По возвращению доктор пришел на Радио «Комсомольская правда» поделиться своими впечатлениями.