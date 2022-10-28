Что произошло в ночь на 28 октября

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 и ранении 58 чеченских бойцов в Херсонской области в результате артобстрела. Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что власти всегда будут о них заботиться.

Президент США Джо Байден заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским лидером Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его.

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва украинских войск. В частности, повсеместно усиливают первые этажи зданий, создают укрепления из мешков с песком.

Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что у Запада слабое представление о целях Украины, ее потерях и том, как идут боевые действия.

Обозреватели Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт в статье для издания Politico заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы прибегнуть к торговой войне с США в случае необходимости.

Президент России Владимир Путин заявил ,что Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Путин добавил, что даже сторонники националистических идей не решаются снести памятник императрице в городе.

Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру. Маск заявил, что купил компанию и одноименную социальную сеть Twitter ради сохранения площадки, на которой можно "в здоровой" манере обсуждать самые разные вопросы.

Израильское гражданство Ксении Собчак теперь уже не тайна. Благодаря ему жена Константина Богомолова спокойно прошла границу Литвы с мускулистым красавцем. Меж тем общественность до глубины души возмущена лицемерием звезды. Ведь недавно она кричала, что у нее никогда не было другого паспорта, кроме российского. Не осталась в стороне и Тина Канделаки. Она привела ряд высказываний одиозной блондинки.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что дни Владимира Зеленского как политика сочтены и посоветовал ему задуматься о бегстве. По его мнению, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил.

Джулии Робертс исполнилось 55 лет 28 октября. Название «Красотка» как нельзя лучше подходило фильму, прославившему Джулию. В конце концов, именно эту актрису журнал People пять (!) раз называл самой прекрасной женщиной на планете (рекорд, который не побила ни одна другая кинозвезда). У нее на счету множество суперхитов: с конца 80-х зрителям просто приятно было на нее смотреть.