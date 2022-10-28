Призванных по мобилизации предпринимателей освободят от страховых взносов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Индивидуальные предприниматели, призванные в российскую армию по частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, освобождаются от уплаты страховых взносов на время прохождения службы в Вооруженных силах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию министерства финансов РФ.

"Исходя из действующих положений Налогового кодекса РФ, плательщики страховых взносов - индивидуальные предприниматели не исчисляют и не уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, в частности, за период военной службы по призыву, в течение которого ими не осуществлялась предпринимательская деятельность", - говорится в сообщении ведомства.

В Минфине добавили, что с Минобороны РФ заключено соглашение об обмене данными граждан, призванными в российскую армию.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин 20 октября 2022 года подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса.

Данный закон позволяет такому заемщику или его родственникам до 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул. Также это касается и ипотечных договоров. В документе отмечается, что кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации бизнесмена.

Что касается срока кредитных каникул, то он будет рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается на период нахождения призванного гражданина в больницах и госпиталях на лечении от ранений или заболеваний, полученных в период военной службы.

Если же гражданин-владелец бизнеса будет признан без вести пропавшим, то кредитные каникулы будут продлеваться на период до отмены такого решения либо до объявления гражданина умершим.