У элитных американских десантников нет никаких шансов против мощи российской армии Фото: REUTERS

Вооруженные силы России "порвут в клочья" элитную американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы", если ее перебросят на Украину. Такое мнение выразил бывший работник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс на своем сайте.

По его оценке, при полном разгроме украинских войск Вашингтон может решиться на переброску размещенных в Румынии "Кричащих орлов".

"Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты", - спрогнозировал Робертс.

Экс-соратник Рейгана полагает, что в таком случае Соединенные Штаты не простят уничтожение своих десантников, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Ахмад Хадж Али пришел к выводу, что размещение в Восточной Европе у границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы" говорит о начале глобального конфликта.

Он обратил внимание, что речь идет о дислокации 4700 американских солдат из ее состава под предлогом участия в беспрецедентных военных учениях.

Напомним, журналист Каролин Галактеро считает, что президент Украины Владимир Зеленский стал настоящим бременем для Вашингтона, поскольку украинского лидера оказывается все сложнее и сложнее контролировать.

Автор публикации уверен, что "игра на Украине" становится слишком опасной, поэтому Соединенные Штаты стремятся как можно быстрее из нее выйти