Вице-премьер Молдавии обвинил «Газпром» в нарушении контракта из-за сокращений поставок газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский холдинг «Газпром», сократив поставки газа Молдавии, нарушил условия контракта с «Молдовагаз», считает вице-премьер страны Андрей Спыну.

«Газпром» нарушает контракт, сокращая нам поставки газа. Наши юристы уже анализируют эти нарушения, чтобы обратиться в арбитраж и проверить, как «Газпром» исполняет контракт», – заявил он в эфире телеканала TV8.

Как отметил Спыну, Молдавия намерена подать на «Газпром» иск в арбитражный суд. Вместе с тем молдавский вице-премьер отметил, что Кишинев по-прежнему заинтересован в поставках газа из России.

Как писал сайт KP.RU, в начале октября «Газпром» предупредил, что компания имеет право на полное прекращение поставок Молдавии, если Кишинев нарушит обязательства по оплате газа.

Ранее компания сократила суточный объем подачи газа Молдавии на 30% – до 5,7 миллиона кубометров. В холдинге объяснили снижение подачи голубого топлива техническими проблемами.