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Политика28 октября 2022 5:27

Associated Press: Пентагон направит Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов

В нем будут главным образом боеприпасы для уже имеющихся у Киева видов вооружения
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пентагон направит Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов

Пентагон направит Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов

Фото: EAST NEWS

Министерство обороны Соединенных Штатов направит Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов, рассказали официальные лица США.

По информации Associated Press, в новом пакете будут главным образом боеприпасы для уже имеющихся у Киева видов вооружения, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS. Ожидается, что Пентагон объявит об очередной поставке в пятницу, 28 октября.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине октября президент США Джозеф Байден подписал документы о выделении Украине очередного транша военной помощи. Он уполномочил госдеп выделить Киеву новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. С начала российской специальной военной операции Украина получила от США военной техники, оборудования, боеприпасов и прочего на сумму, превышающую 16,8 миллиарда долларов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине формируется черный рынок оружия, и есть риск попадания в руки террористов переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия.