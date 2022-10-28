В США призвали Байдена прислушаться к Путину и начать переговоры

Джо Байден Фото: REUTERS

Президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену следует прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину и начать переговоры с Москвой. Об этом говорится в публикации обозревателя Дэвида Игнатиуса в газете Washington Post.

По его словам, глава Белого дома должен серьезно отнестись к посланию президента России, которое прозвучало в ходе его выступления на дискуссионном клубе "Валдай", и дать понять коллеге, что США не желают войны и уничтожения российского государства.

"Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединенными Штатами вопиюще очевидна, - говорится в публикации. - Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами".

Игнатиус напомнил, что перед началом специальной военной операции на Украине Путин требовал гарантий безопасности от Запада, но не получил их. Диалог по этому вопросу нужно возобновить, уверен автор статьи.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин усомнился в нормальности Соединенных Штатов, которые на фоне противодействия РФ портят отношения с Китаем. В основе подобных иррациональных действий лежат самоуверенность и чувство безнаказанности, заявил российский лидер на пленарном заседании Валдайского клуба.

Напомним, президент США Джозеф Байден выразил мнение, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским лидером Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его.